Avanti i lavori al collegamento con Massaciuccoli

Operai a lavoro per la messa in sicurezza della frana in Via Pietra a Padule a Massaciuccoli. "Già terminata la pulizia – annuncia il Comune – del materiale risultante dal movimento terra e la risagomatura dell’intero tratto. La ditta sta completando il posizionando di una prima fila di geoblock ai piedi della scarpata, a cui ne seguirà una seconda, per la messa in sicurezza del versante. Contestualmente sono state pulite la canaletta in pietra presente a valle dell’attraversamento tombato di Via del Sasso e la canaletta in legname presente a valle dell’attraversamento tombato di Via Pietra a Padule. Previsti inoltre una serie di interventi di regimazione idraulica. Verranno realizzate altre due canalette in legname sulla scarpata a valle di Via Pietra a Padule. Completerà infine l’intervento la realizzazione di una banchina in terra lungo tutto il ciglio di valle di Via Pietra a Padule, ovviamente con esclusione dei tratti immediatamente a monte delle canalette". "Torneremo quanto prima alla piena viabilità", assicura l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali. "Il ripristino del doppio senso ovviamente deve andare di pari passo con la totale messa in sicurezza del versante – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – A questo stiamo lavorando e l’obiettivo è vicino".