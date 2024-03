Autoveicoli per disabili. Aperte le domande di accesso ai contributi La Regione Toscana ha riaperto i termini per richiedere contributi per l'acquisto di autoveicoli per persone con disabilità. Le domande vanno inviate entro il 3 maggio 2024 tramite posta elettronica certificata. La misura mira a favorire la mobilità e l'autonomia individuale, come previsto dalla legge regionale 81/2017. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro.