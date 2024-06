Autopsia per la morte di Sancredi L'ex giocatore del Seravezza calcio, Renato Sancredi, è deceduto improvvisamente a 50 anni. L'autopsia è stata richiesta per chiarire le cause. Lascia la moglie e tre figli, di cui uno giocatore nella juniores nazionale del Seravezza. Sancredi era un talento del calcio e amato dai dirigenti. I funerali potrebbero svolgersi venerdì a Forte dei Marmi.