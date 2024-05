Auto vandalizzate, l’ombra di una sfida social tra giovani sulla scia delle spaccate notturne

Viareggio, 28 maggio 2024 – Potrebbe esserci l’ombra di una challenge dietro all’onda anomale di spaccate alle auto che sta attraversando la città. Lasciando dietro il suo passaggio una scia di vetri infranti, di denunce e malumori. Proprio la pista della sfida social, innescate tra i giovani per gonfiare la popolarità grazie alla viralità di un video condiviso in rete, è quella che il Commissariato di Viareggio sta seguendo in queste ore. Per venire a capo dell’incubo che tormenta le notti dei residenti, come quelle dei villeggianti.

Ormai non è più solo un caso, è più della disperazione di una spaccata solitaria fatta per due spiccioli lasciati nel cruscotto. È un fenomeno che, con intensità sempre maggiore dal periodo di Carnevale, si sta allargando a macchia d’olio. L’apice si è toccato venerdì notte, quando nel perimetro che si snoda intorno alla Pineta sono state cannibalizzate più di trenta auto in sosta. Nel mirino sono finite utilitarie e berline, senza distinzione. Sabato, la sera successiva, la stessa sorte è toccata a quelle parcheggiate sul Vialone della Darsena. E ieri è accaduto ancora, in serie, nei pressi della via San Francesco.

Alcuni testimoni hanno raccontato di “ragazzi“, lanciati per le strade con la musica a palla in piena notte. Impegnati a sfondare con una mazza un finestrino dietro l’altro. Eventuali riprese dei servizi di sorveglianza privati potrebbe aiutare le forze dell’ordine a scremare le leggende dalla realtà, e comunque ad identificare i responsabili di questa raffica di vandalismi. Perché alla fine i danni lasciati sono sicuramente più ingenti dei bottini rimediati in queste razzie.

Lo sa bene un residente del centro, che ha subito due spaccate nel giro di due notti. Ma tra le vittime ci sono anche numerosi turisti, come una coppia di settantenni che aveva scelto di trascorrere, qui a Viareggio, il week-end. "Abbiamo lasciato l’auto nei pressi del B&B dove alloggiavamo – hanno raccontato a La Nazione – e al risveglio abbiamo trovato il vetro dell’auto rotto". Sul sedile c’era ancora il masso usato per infrangerlo. E invece del mare, hanno passato tutto il sabato alla ricerca di un’officina che potesse riparare il danno: "Alle 19 ci siamo riusciti, ma è stata una giornata terribile". Questo si ricorderanno del soggiorno Viareggio: "Una giornata terribile".