"Auto sulla ciclabile". Proteste in via Italica

CAMAIORE

La pista ciclabile in via Italica è off-limits, viene utilizzata in modo indiscriminato come parcheggio delle automobili. Lo segnala una nostra lettrice.

"Racconto quanto accade perché mi sembra un atto di civiltà. Ho segnalato questo comportamento anche alla polizia municipale. Sono costretta a spostarmi sulla sedia a rotelle e questa situazione mi crea disagio", si sfoga in modo garbato la nostra lettrice, Lucia dell’Amico che ci mette la faccia.

"La pista ciclabile sulla via Italica è stata scambiata come area di parcheggio. E per chi deve spostarsi questa situazione la rende impercorribile e davvero difficoltosa. se non impossibile", racconta Lucia che ha fatto come si faceva quando i social non esistevano, ha alzato la cornetta del telefono per segnalare quanto accade. Un comportamento che crea disagio a tutti i cittadini. "Una pista ciclabile – osserva – non è una area di parcheggio, ma è una viabilità alternativa per i cittadini. Tutti i cittadini e non solo per quelli come me che hanno maggiori difficoltà a s sportarsi. La sicurezza è per tutti".

"La presenza delle auto crea difficoltà non soltanto a me che sono costretta a spostarmi in sedia a rotelle. Penso ai bambini, alle persone anziane. Ho fatto presente questa situazione anche alla polizia muncipale. La sicurezza è un diritto di tutti.

Spero che la mia segnalazione attraverso il vostro giornale possa far riflettere e possa indurre chi ha preso la pista per parcheggio a desistere".

M.N.