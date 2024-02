Auto elettriche. Sono in arrivo nuove colonnine

Prima dell’estate verrà incrementato il numero delle colonnine elettriche. L’amministrazione comunale non demorde nella direzione dell’eco-sostenibilità e dopo un primo affidamento finito con un ricorso al Tar da parte della ditta non aggiudicataria, adesso è stato formalizzato lo stanziamento di oltre 25mila euro per l’installazione di altri punti di ricarica di mezzi elettrici. Il nuovo appalto è andato alla Ditta Emme.gi s.r.l. con sede in Via Provinciale a Forte dei Marmi. "Intendiamo dotare il territorio anche di colonnine a ricarica rapida – sottolinea il consigliere delegato all’ecologia Enrico Ghiselli, interpellato in merito – e prima della stagione turistica poter avere un territorio coperto da un gran numero di punti di riferimento per chi ha un veicolo elettrico, visto che ormai la direzione della mobilità va in quel senso: le esigenze sono di una mobilità urbana evoluta e sostenibile. Ancora sono da definire i punti precisi interessati dalla nuova mappatura delle colonnine, anche se sicuramente il servizio verrà garantito all’interno del nuovo parcheggio scambiatore di via Vico e nelle zone di più alto transito. Valuteremo le necessità per ogni quartiere così da assicurare dei riferimenti in un raggio di distanza sempre minore". Nell’ottica delle ’smart city’, Forte dei Marmi punta dunque a dare ulteriore risposta a tutti coloro che potranno pertanto usufruire gratuitamente della ricarica.