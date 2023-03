Auto e moto indisciplinate Tante le multe

Insegnare le regole fin da piccoli è un “chiodo fisso” per le forze dell’ordine. Gli incontri nelle scuole per promuovere la conoscenza del giusto comportamento in strada è una “mission” per il comandante Barsuglia. E i dati delle sanzioni elevate l’anno passato sono la cartina di tornasole di quanta necessità ci sia di “rispolverare” nella mente di utenti indisciplinati il codice della strada. Ecco alcuni dati relativi al 2022. In sette si sono fatti trovare positivi all’alcol test lungo le strade di Camaiore. Poi ci sono gli “smemorati”; quelli si mettono al volante nonostante la loro patente sia scaduta e non da qualche giorno o settimana, ma addirittura da diversi anni: 22 persone. Poi 134 verbali a veicoli di tutti i tipi effettuati per sanzionare l’assicurazione scaduta e i 30 per la mancata revisione dell’auto. Assai più gravi le multe per due minori di 16 anni trovati in scooter con a bordo un’altra persona e tre “beccati” a girare sul motore senza il casco. Per non parlare delle “bravate” come gli impennamenti (un caso), le 79 sanzioni per le cinture non allacciate in auto e le 60 per l’uso del cellulare alla guida, i 48 per eccesso di velocità e i 7 per non essersi fermati dopo un incidente, che tradotto significa “pirati” della strada.