Auto danneggiata nella notte: danni per 3mila euro. Colpevole scovata in poche ore

Camaiore, 28 aprile 2024 – Svegliarsi la mattina e trovarsi con la fiancata dell’auto sfondata, con danni già stimati in circa 3.000 euro. Primo pensiero: "Ecco fatto". Perché in questi casi, l’abitudine insegna che risalire al colpevole è impresa tutt’altro che scontata. Anzi.

A volte, però, arriva qualcuno che smentisce le statistiche e le percezioni comuni. Ieri, ad esempio, sono stati gli agenti della polizia municipale di Camaiore a mettere tutti i tasselli del puzzle al loro posto. Antefatto: nella notte tra giovedì e venerdì un’auto in sosta è stata danneggiata. La proprietaria, V.L., 30 anni, è uscita di casa e ha trovato la macchina – una Ford Ka – danneggiata su tutto il fianco destro. E ha chiamato la Municipale.

«Gli agenti si sono recati sul posto – racconta il comandante Claudio Barsuglia – e hanno iniziato i rilievi con una minuziosa analisi dello stato del veicolo e dei reperti lasciati a seguito dell’urto. Grazie alla calotta dello specchietto del veicolo datosi dalla fuga, sono riusciti a individuare sia la marca, sia il modello e il colore del veicolo da ricercare: una Citroen C3 bianca".

A quel punto, hanno iniziato a battere al tappeto la zona. "Non avendo telecamere utili alla ricostruzione, gli agenti diretti dalla coordinatrice Patrizia Ricci hanno effettuato un attento controllo in un ampio perimetro della zona. La scrupolosa e attenta ispezione ha dato un esito positivo: poco dopo, è stata individuata una C3 bianca che, seppur parcheggiata in maniera tale da occultare la parte danneggiata, non è sfuggita all’occhio attento degli agenti".

«Dall’ispezione esterna, gli agenti hanno appurato che i danni erano perfettamente compatibili – continua il comandante del corpo –; è stato quindi individuato la conducente e proprietaria, M.D., 24 anni di Camaiore, alla quale è stato contestato l’articolo 189 del Codice della Strada (che disciplina il comportamento da tenere in caso di incidente; ndr ) per la fuga dopo l’incidente stradali con soli danni alle cose; e il 141 per la perdita di controllo del veicolo danneggiato per il risarcimento del danno. Sia l’assessore Luca Mecchi (che ha la delega alla Municipale; ndr ) che il sottoscritto – conclude Barsuglia – si complimentano con il personale operante che tempestivamente è intervenuto e ha identificato chi, suppur consapevole di aver effettuato un danno, si è guardato bene dal lasciare almeno un contatto per il dovuto risarcimento".

DanMan