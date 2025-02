Aumenta la sosta blu sul lungomare. Si pagherà sempre anche lato monti

È stato bello finché è durato. Che la meta fosse uno stabilimento balneare, la Versiliana o una qualsiasi toccata e fuga, i pietrasantini e i forestieri sapevano che sul lato monti dell’intero lungomare, da Fiumetto a Focette, la sosta era gratuita fino alle 20, a differenza del pagamento 0-24 istituito sul lato mare. Ancora per poco, dato che d’ora in poi si pagherà tutto il giorno su entrambi i lati come deliberato nei giorni scorsi dalla giunta al termine di un lungo e non facile confronto tra gli uffici. Il tempo, infatti, passa, così pure i regolamenti. Come il nuovo Codice della strada entrato in vigore due mesi fa.

Ci si è resi conto, in sostanza, che così non va più bene, perché calcolare le multe in caso di mancato pagamento o di pagamento insufficiente creava delle disparità da zona a zona, con sanzioni fino a 80-90 euro a causa di calcoli e percentuali variabili a seconda dell’area di sosta. L’amministrazione comunale ha disposto quindi studi e verifiche, giungendo alla conclusione che una rivisitazione del regolamento della sosta era necessario per rendere il tutto più omogeneo in termini di orari e tariffe. Sono due, pertanto, le decisioni deliberate in sede di giunta. La prima è di aver stabilito una tariffa unica giornaliera (24 ore) pari a 15 euro, somma che costituirà la maggiorazione da aggiungersi alla sanzione prevista. Un tetto fisso, insomma, rispetto al passato. La seconda è l’istituzione del pagamento 0-24 su entrambi i lati del viale Roma, con la stessa tariffa finora esistente solo sul lato mare che verrà quindi estesa anche alle centinaia di posti auto presenti lato monti: 1 euro la prima ora, 2,50 euro la seconda ora e 2 euro per ogni ora successiva. Più le tariffe agevolate, ossia 5 euro per 6 ore e 7,50 euro per 12 ore. "L’entrata in vigore, lo scorso 18 dicembre, del nuovo Codice della strada – spiega il sindaco Alberto Giovannetti – ci ha imposto di adeguarci e di rivedere la gestione e il controllo della sosta blu. C’è stato lungo confronto tra polizie municipali: prima si prendevano multe da 80-90 euro perché erano calcolate in percentuale. È stato necessario mettere tetti e tariffe omogenee, da qui la riorganizzazione per contenere gli importi delle multe, che erano sproporzionate. Chi era abituato ad andare al mare parcheggiando lato monti potrà cercare posto nel parcheggio dei bagni oppure fare l’abbonamento per la sosta blu".