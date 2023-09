Attori con autismo tornano sul palco

Il Comune continuerà il progetto “ Un caldo abbraccio” anche per il prossimo anno. L’amministrazione comunale ha infatti stanziato 3mila euro in favore dell’associazione Versiglia in bocca come contributo per la realizzazione del progetto teatrale dialettale rivolto a persone con disturbo dello spettro autistico. Un’iniziativa portata avanti dai due attori Antonio Meccheri e Lora Santini assieme all’associazione Autismo Apuania onlus proprio per far scoprire ai ragazzi la possibilità di esprimere loro stessi e le loro emozioni vincendo la sfida del palcoscenico.