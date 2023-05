Attività sul pontile cercasi istruttori

Via al bando per tenere corsi di attività fisica sul pontile. Le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche e i personal trainer qualificati potranno proporre attività di diverso tipo come ginnastica muscolare e funzionale, yoga, pilates, nordic walking, ecc. (non possono prevedere l’impiego della musica).

Possibile presentare domanda utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune (le attività dovranno essere nella fascia oraria 6,30 – 8,30). Per ogni ora di corso svolto il Comune riconoscerà un rimborso massimo di 30 euro.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro le 12,30 del 27 maggio