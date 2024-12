Attività pronte ad assumere. Figure con esperienza

PERSONALE PASTICCERIA

Pasticceria Ristori a Forte dei Marmi cerca BANCONIERE/A. Minima esperienza, possesso Haccp. Da giugno ad agosto 2025, orario da concordare; cerca AIUTO PASTICCERE/A. Esperienza, possesso Haccp. Da gennaio 2025 a tempo indeterminato, orario da concordare e PASTICCERE/A con esperienza, possesso Haccp. Da gennaio 2025 a tempo indeterminato, orario da concordare. Per candidature 3349109621

PERSONALE DI CUCINA

Alla trattoria La Corteccia di Massarosa cercasi personale di cucina per servizio serale continuativo no stagionale. Telefonare per appuntamento allo 958493103 dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 12