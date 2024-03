Attesi tanti turisti nel weekend. Potenziato il servizio dei rifiuti. Fissati gli orari dell’isola ecologica

L’arrivo delle festività pasquali vedrà come sempre il territorio preso d’assalto dai primi turisti, in particolare i possessori di seconde case. Ragion per cui il servizio della raccolta differenziata non andrà in vacanza, sebbene siano stati fissati orari temporanei in modo da conciliare le esigenze di tutti: residenti, turisti e dipendenti di Ersu, desiderosi di trascorrere le feste con le rispettive famiglie.

Partendo dall’isola ecologica di via Vico, inaugurata di recente, durante il fine settimana di Pasqua aprirà domani dalle 13 alle 19, domenica dalle 14 alle 21 e lunedì dalle 14 alle 20. Tra oggi e domani, vista la chiusura di tutte le altre isole ecologiche, sarà effettuata un’ulteriore comunicazione informativa dell’apertura dell’isola ecologica di via Vico, anche attraverso un’azione di volantinaggio a domicilio. Inoltre nel fine settimana è previsto un operatore ecologico aggiuntivo per lo spazzamento manuale e un passaggio aggiuntivo di ritiro del multimateriale per le attività alimentari del Quadrilatero, che sarà effettuato a partire dalle 7 di lunedì.

Per quanto riguarda invece i centri di raccolta per le frazioni differenziate, Ersu ha diramato gli orari di apertura che saranno osservati in occasione della festività dell’Angelo (1° aprile) ma anche del 25 aprile e del 1° maggio. L’impianto del verde, in via Pontenuovo a Pietrasanta (accanto alla sede di Ersu), aprirà dalle 7 alle 13. Il centro raccolta Olmi, in via Olmi a Pietrasanta, aprirà dalle 7 alle 13. Il centro raccolta Tori, in via Tori a Camaiore, aprirà dalle 8 alle 14. Tutti gli altri centri di raccolta rimarranno chiusi. Ersu coglie l’occasione per ricordare che l’Impianto del verde e il centro raccolta Olmi, dal 2 aprile al 31 ottobre, apriranno il primo tutti i giorni dalle 7 alle 19, e quello in via Olmi dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 e la domenica dalle 16 alle 20.