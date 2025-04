"Attenzione, passa il carro". Si rompe una videocamera. La Municipale chiede i danni

D’altronde sono "i carri più grandi del mondo", come recita un vecchio claim del Carnevale di Viareggio. E dunque può capitare che un gigante di cartapesta attraversando la città, oltre i i tetti dei palazzi, rasentando i balconi, accarezzando le chiome degli ultimi pini, possa incontrare un ostacolo. E, seppure di rado, può accadere che non riesca ad evitarlo.

È successo lo scorso 4 marzo, a chiusura dell’ultimo corso mascherato, quando sulla strada di rientro verso la Cittadella l’opera “Il mostro ha paura“ dell’artista Jacopo Allegrucci, giunto all’altezza dell’intersezione tra le vie Einaudi e Belluomini, ha urtato un cartello direzionale posto in prossimità dell’incrocio "recando danni – si legge di una determina della Polizia locale – anche alle telecamere di lettura targhe" lì installate.

Per questo, ma non solo, il Comando della Municipale ha fatto richiesta di risarcimento danni alla Fondazione Carnevale. Includendo nel conto – complessivamente 1.659,52 euro (Iva inclusa) – anche il danneggiamento di un cavo della fibra di alimentazione delle videocamera di sorveglianza installata in prossimità del Belvedere delle Maschere. Cavo che si sarebbe rotto lo scorso 19 marzo in seguito all’intervento di manutenzione del verde svolto su incarico della Fondazione Carnevale.

Martina Del Chicca