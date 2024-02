Attenzione ai nuovi divieti. Cambiano le linee bus At

Arrivano i divieti di circolazione ne e sosta durante le manifestazioni carnervalesche dei giorni 3 – 8 – 11 – 13 – 18 – 24 febbraio. A partire dalla non presenza di veicoli, dalle 6 a fine sfilate, nel circuito interno alle vie Polo, Buonarroti, Foscolo e D’Azeglio (Hotel Plaza). Precisamente: Via Foscolo tra Garibaldi e Mazzini, piazza Mazzini lato monti, viale Buonarroti tra XX Settembre e Vespucci; Viale Manin tra piazzale Margherita e via Zanardelli vietato il transito salvo per accedere ai parcheggi e i residenti; Viale Carducci tra Marco Polo e Colombo; in Piazza Mazzini vietata la sosta con rimozione coatta.

Possibili deviazioni sulle strade a monte di via Foscolo. Divieti di sosta anche nelle vie attorno al circuito usate come vie di fuga.

Divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati dalle ore 6 a termine manifestazione, nelle vie Einaudi, Belluomini, Carducci e Manin (tratto piazza Mazzini via Zanardelli), Roma, Giusti, Firenze, Carrara, Saffi, Mentana, Gioia, Vespucci, Leonardo da Vinci, D’Annunzio, San Martino e Verdi; Santa Maria Goretti tratto variante Aurelia.

Dalle 8 a fine corso, per il trasferimento dei carri, divieto di transito in via Goretti tra la Cittadella e parte della SS 1. Nello stesso orario possibili deviazioni da via Fratti a Pacinotti. Nel circuito divieti ai veicoli anche durante la pulizia Sea. E posti auto riservati alla Fondazione Carnevale e mezzi disoccorso. Mentre, eccetto bus autorizzati, sarà vietato il transito a camion oltre 35 quintali attorno al circuito. Auto, camper e bus turistici avranno aree di sosta straordinarie per i corsi mascherati. In quei giorni non vi sarà consentita la sosta agli abbonati Mover. In tutte le altre zone di sosta ordinaria l’abbonamento Mover per una sottozona sarà valido ovunque.

Cambiamenti anche per i bus pubb lici AT. Deviazioni e modifiche di fine corsa durante i corsi mascherati per le linee 27 Brentino-D’Azeglio, 33, 31 D’Azeglio-Torre del Lago, E26 Massarosa-Viareggio-Ospedale-Fiumetto-Pietrasanta, Linea E29 DE’Azeglio-Itis, E1 Viareggio-Forte, E25 Viareggio-Pietrasanta, E1 D’Azeglio-Magistrali, E26 D’Azeglio-Pietrasanta, E2 Lucca-Viareggio-Camaiore, E27 Viareggio-Camaiore, E28 Viareggio-La Culla. Da oggi saranno attive anche modifiche e deviazioni delle linee At attraverso il rione Vecchia Viareggio.