Aste: la proroga di un anno è legge Cinque mesi per mappare i bagni

Con l’approvazione definitiva del decreto Milleproroghe alla Camera (142 voti) diventa legge anche la normativa introdotta con emendamenti della magioranza del Governo Meloni che rinvia di un anno la scadenza delle aste delle concessioni dei bagni. Il nuovo termine è 31 dicembre 2024, ma lo stesso decreto proroga di 5 mesi il termine per la mappatura delle concessioni demaniali turistiche sulle coste italiane. L’argomento del Governo Meloni è semplice: dimostrare all’Ue, con la mappatura, che in Italia esiste sovrabbondanza di litorale balneabile non ancora dato in concessione, al punto di non esserci più il requisito base della concorrenza che sostiene la direttiva Ðolkestein. La motivazione del rinvio delle aste con la proroga della mappatura delle spiagge in concessione o ancora libere è il cavillo che dovrebbe consentire al Governo di superare indenne i limiti posti con la ben nota sentenza del Consiglio di Stato. Il Milleproroghe ha anche fissato l’istituzione di un tavolo governativo di confronto sul tema tra ministri e associazioni balneari. Intanto ieri è partito l’iter per il riconoscimento dello status di "città balneare" deciso durante l’incontro del G20 spiagge, di cui fa parte anche Viareggio, col ministro del turismo Daniela Santanchè. A livello nazionale ci sono state molte reazioni...