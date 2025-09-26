Un incontro affollato per la Comunità energetica

Grande partecipazione a Massarosa per l’incontro pubblico dedicato alla nascita della Cer, la Comunità energetica rinnovabile, promosso dall’Amministrazione Comunale insieme al Consorzio di Bonifica. L’iniziativa, svoltasi nella sala del consiglio, ha visto la presenza di cittadini, rappresentanti di comitati di frazione, aziende e associazioni di categoria interessati a conoscere opportunità e modalità di partecipazione. Dopo l’approvazione in giunta dello studio di fattibilità, l’Amministrazione ha voluto approfondire i benefici ambientali, economici e sociali del progetto. Al dibattito hanno partecipato la sindaca Simona Barsotti, l’assessore all’ambiente Mario Navari, l’assessora alla partecipazione Alberta Puccetti, l’ing. Francesco Avolio del Consorzio 1 Toscana Nord, l’inegnere Johnatan Magliozzi di Arrr (Agenzia regionale recupero risorse) e il geologo Francesco Michele Sbrana dell’Ufficio Ambiente del Comune di Massarosa.

La Cer è una comunità che condivide l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti di uno o più associati, favorendo l’autoconsumo e garantendo vantaggi concreti per cittadini e imprese. "Sostenibilità ed autonomia energetica dei nostri territori sono gli obiettivi – spiega l’assessore Navari – la Cer ci permette di ottenere benefici sia ambientali che economici. L’invito alle comunità è a informarsi e a partecipare a questo percorso". "La Cer rappresenta un passo concreto verso un paese più sostenibile – sottolinea la sindaca Barsotti – ci consente di trasformare il dibattito in azioni concrete, in linea con le direttive europee e nazionali e della Regione Toscana. Insieme siamo energia: un incontro così partecipato dimostra che siamo partiti con il piede giusto".

Gli uffici comunali stanno predisponendo la documentazione necessaria per la nascita formale della Cer, che passerà poi in commissione ambiente e in consiglio comunale. A breve sarà anche presentato un programma di incontri sul territorio con i comitati locali, per favorire il coinvolgimento diretto di cittadini e imprese come produttori e consumatori di energia rinnovabile.