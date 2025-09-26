La campagna del Nastro Rosa. Iscrizioni per la Run for Airc. Il municipio sarà illuminato

Punta a superare i 1500 iscritti la 8ª edizione della Run for Airc, la manifestazione sportiva amatoriale, non competitiva e ad andatura libera, organizzata dal Comune e da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro con il supporto tecnico dell’asd Forte dei Marmi Triathlon. Una camminata, una comunità, un gesto che unisce: domenica 12 ottobre i partecipanti potranno scegliere tra due diversi percorsi da circa 4 chilometri e circa 8. Con partenza alle 10 dal Pontile e suggestivo spettacolo di una vera onda rosa a sostegno di Airc, che quest’anno celebra il suo sessantesimo anniversario, e del lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori impegnati a rendere il tumore al seno sempre più curabile. L’atteso appuntamento fa parte degli eventi del Nastro Rosa, la campagna di sensibilizzazione e raccolta pubblica di fondi che nel mese di ottobre informa i cittadini sull’importanza della ricerca e della prevenzione per la cura del tumore al seno. Da mercoledì infatti anche il municipio di Forte dei Marmi verrà illuminato di rosa, così come centinaia di palazzi comunali e monumenti in Italia. Grazie ai progressi della ricerca nella prevenzione e nella cura del tumore al seno, la percentuale di sopravvivenza è in costante aumento: oggi l’88% delle donne sono vive dopo cinque anni dalla diagnosi. Questa resta però la neoplasia più diffusa in Italia: ogni anno colpisce circa 53.000 donne. È quindi fondamentale intensificare gli sforzi per ridurre la percentuale del 12% di pazienti che non si riescono ancora a curare, attraverso nuove terapie più sicure ed efficaci contro i tumori più aggressivi. La sfida è simboleggiata dal Nastro Rosa di Airc, incompleto come l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto pienamente: curare tutte le donne. Per affrontarla, nel 2025 Fondazione Airc ha destinato circa 14 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio in quest’ambito.

In Italia il Servizio sanitario nazionale offre lo screening mammografico gratuito in determinate fasce di età attraverso le Aziende sanitarie territoriali, ma sono ancora troppe le donne che non rispondono all’invito. Anche includendo chi sceglie di fare l’esame privatamente, in Italia solo il 75% delle donne fra i 50 e i 69 anni si sottopone alla mammografia a scopo preventivo. Anche le abitudini e i comportamenti quotidiani possono fare molto per prevenire l’insorgenza di questa malattia. Si stima che chi pratica poca attività fisica abbia un rischio del 10-20% maggiore di sviluppare un tumore al seno; il consumo regolare di bevande alcoliche sarebbe inoltre la causa di circa il 5% delle nuove diagnosi di tumore al seno in Italia.

Francesca Navari