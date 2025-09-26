Schiusa delle uova. Nati 4 esemplari di Caretta caretta

"Il miracolo" della nascita di quattro tartarughine al bagno La Spiaggia di Lido di Camaiore: le uova si sono schiuse due giorni fa destando la meraviglia dei titolari e della gente. Una "poesia" sulla battigia camaiorese. Lo spettacolo sulla riva ha avuto un’incubazione di oltre due mesi per poi schiudersi alla vita. Potrebbero chiamarsi ‘Mercoledì’ come la protagonista della nota serie tv, dato che le due coppie di Caretta Caretta sono venute al mondo proprio in questo giorno, fatto di vento e ricco di tempo variabile e introverso come l’umore autunnale.

"Una magnifica sorpresa, di primo mattino, al Bagno La Spiaggia – raccontano i titolari sui social. Delle uova di tartaruga Caretta caretta si sono schiuse e 4 piccole tartarughine hanno preso il largo. Vi auriamo davvero ‘buon vento’, piccole. È stato un onore avervi ospitate inconsapevolmente e un’emozione vera vedervi affacciarvi al mondo". Esistono fenomeni oggi rari e teneri dunque che dimostrano che il mondo continua nonostante guerre e plastica nel mare.

"Una grande soddisfazione - affermano Andrea Favilla e Sara Pescaglini, assessori al turismo e all’ambiente – a dimostrazione della cura dell’ambiente e della rinascita della natura. Una cura che intendiamo mantenere ed aumentare con attenzione costante alla sostenibilità". Nello stesso giorno un caso di febbre Dengue è venuto alla ribalta in città. Queste piccole tartarughe ci consolano – afferma Favilla – compensano altri episodi meno ameni".

Vedere schiudere le uova è sempre uno spettacolo davvero emozionante: vengono depositate dalla femmina in una buca nella sabbia che poi viene ricoperta tra giugno ed agosto: entro due mesi si aprono e il clima ne influenza il sesso. Il caldo fa produrre più esemplari femminili. Nei nidi di solito si trovano decine e decine di uova: i piccoli sono dotati del ‘dente da uovo’ con cui frantumano il guscio. Le tartarughe appena nate si sono dirette subito verso il mare perché rappresenta per loro l’orizzonte più luminosoe soprattutto la vita.

Isabella Piaceri