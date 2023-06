Aste di Beneficenza a Favore della Caritas, Ultimo Atto dell'Iniziativa 'Un Mare di Colori...Un Mare di Solidarietà' a Don Bosco

Nel salone dell’Oratorio della Chiesa di Don Bosco, questo pomeriggio alle 17, si terrà l’asta di beneficenza a favore della Caritas per la ricostruzione in Romagna dopo l’alluvione. Ultimo atto dell’iniziativa “Un mare di colori…Un mare di solidarietà” che dal 18 giugno (giorno dell’estemporanea) ha collezionato quasi quaranta quadri di artisti per raccogliere fondi destinati ad allievare i danni causati dal maltempo in Romagna, coinvolte molte associazioni cattoliche: la Caritas di Viareggio, l’Anspi (zonale) e l’Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani) sezione di Viareggio coadiuvate nell’organizzazione e nella comunicazione dall’Associazione Promo-Terr.

I risultati di questa mobilitazione associativa sono le 39 opere che saranno battute all’asta questo pomeriggio, alcune delle quali portano la firma di grandimaestri scomparsi, che hanno fatto la storia della pittura come Fausto Maria Liberatore e Uberto Bonetti, "per quest’ultimo un doveroso ringraziamento – dicono gli organizzatori – va alla famiglia ed in particolare alla figlia Adriana, che ha donato due schizzi preparatori di manifesti pubblicitari del papà di Burlamacco e che sarà presente sabato pomeriggio come ospite d’onore".

Molte le presenze annunciate a partire dai due parroci coinvolti nell’iniziativa Don Luigi Bertolucci (padrone di casa) e Don Luigi Pellegrini (parroco di S.Rita nonché assistente spirituale nazionale dell’ANSPI) dal presidente nazionale dell’U.C.A.I. Maurizio Zerini, dal coordinatore della Caritas di Viareggio Carlo Ambrosini insieme ai tanti artisti che hanno aderito sposando lo scopo benefico e solidale dell’iniziativa.