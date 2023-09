Asta milionaria per una villa. Proposta a quasi 3 milioni

Asta milionaria per una villa di Forte dei Marmi da oltre 400 metri quadrati. L’immobile in via Francesco Carrara 51 il 28 novembre verrà proposto ad un prezzo base di 2 milioni 839mila 600 euro (con offerta minima di 2 milioni 129mila 700): si sviluppa su due piani fuori terra oltre al piano interrato per un totale di 8 camere e 9 bagni ed un parco di 545 metri quadrati. Le facciate principali presentano sporgenze e rientranze che definiscono una serie di spazi, tra cui il portico di ingresso sul lato sud-est e la zona pranzo all’aperto sul lato nord-ovest, protetta da una pergola con struttura in legno e copertura in stuoia di canne. Altre due pergole, con le stesse caratteristiche, sono presenti sui due lati corti, "arricchendo la composizione architettonica – recita la perizia – già contraddistinta dalla presenza di portici che servono la zona giorno del piano terra. Gli infissi esterni sono realizzati in legno laccato di colore chiaro con specchiature del tipo a “vetro-camera” e persiane in legno laccato di colore grigio chiaro".