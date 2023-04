Associazione Marinai d’Italia Alla scoperta della Fregata Rizzo

VIAREGGIO

In occasione dell’open day della Marina Militare a Livorno, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha visitato la nuovissima fregata Luigi Rizzo, nave multiruolo costruita da Fincantieri che sta concludendo l’operazione Mare Aperto 2023, il principale ciclo addestrativo della squadra navale. Poi, per cinque mesi, farà parte del grosso contingente europeo nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico, una delle zone di mare più critiche al mondo, dove assumerà anche il ruolo di nave comando. Ai visitatori sono state mostrate la plancia, la centrale operativa, il team della brigata San Marco, che opera in supporto alle forze speciali, ai raid anfibi, antipirateria e altro, e pure l’elicottero NH 90 in dotazione, sul ponte di volo. I Marinai d’Italia hanno donato il crest d’istituto al comandante, capitano di fregata Valerio Di Giammatteo.