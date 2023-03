Assistente al Beach Club Cameriere di sala al Palace

ASSISTENTE GESTIONE BEACH CLUB

Bagno Ristorante Marechiaro- Forte dei Marmi cerca

figura di riferimento per accoglienza clienti e servizio informazioni, verifica prenotazioni ed assegnazione tende, gestione cassa, supervisione del servizio offerto e supervisione della pulizia ordinaria delle cabine e delle aree comuni del lido mantenendo gli standard di servizio, gestione prenotazioni ristorante. Lingua richiesta: Inglese e Italiano. Tedesco è un plus. Cv: link: http:www.bluhotels.itlavora-con-noi

CAMERIERE DI SALA ALL’HOTEL PALACE

Il Palace Hotel di Viareggio per la stagione estiva 2023 cerca cameriere di sala per il Blu Bar, al 4^ piano del Palace Hotel. Richiediamo esperienze pregresse e conoscenza della lingua inglese, turno serale dalle 17 alle 00:00, che può variare in caso di eventi. [email protected]