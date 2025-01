Assemblea personale di Gaia. Martedì disagi nel servizio

Il servizio idrico potrebbe subire dei disagi a causa dell’assemblea del personale che le Rsu di Gaia hanno convocato martedì. Tra le 8,30 e le 10,30 potrebbero infatti essere sospese, o subire ritardi, le attività del numero verde 800-223377 e l’assistenza agli sportelli al pubblico, salvo poi ripartire una volta terminata l’assemblea. Resterà invece garantito il servizio emergenze e guasti al numero verde 800-234567.

Sempre martedì (alle 12) scadrà inoltre il bando di selezione indetto da Gaia e finalizzato a formare una graduatoria per l’assunzione di un addetto (tra cui un portatore di disabilità) per il settore finanza, contabilità e controllo di gestione. Tra i requisiti dei candidati è richiesta una laurea in ambito economico oppure triennale, specialistica e magistrale. È necessario anche avere un’esperienza lavorativa certificabile, maturata in posizioni analoghe, purché svolta almeno due anni negli ultimi sei anni, e la patente di guida. Per ulteriori informazioni è possibile visionare il bando sul sito internet del gestore www.gaia-spa.it