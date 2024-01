Assegno d’inclusione. Ecco come fare

VIAREGGIO

Un nuovo servizio dedicato alle fasce deboli della popolazione, l’Assegno di Inclusione (Adi), è entrato in vigore dal 1° gennaio scorso. La nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale è condizionata al possesso di alcuni requisiti: l’Adi è riconosciuto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente della famiglia minorenne, con un’età minima di 60 anni, in condizione di svantaggio, con disabilità e in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. L’assegno, per coloro che potranno usufruirne, verrà erogato ogni mese attraverso la Carta di inclusione emessa da Poste Italiane. L’importo massimo in un anno è di 6 mila euro, che potrà aumentare in base alle componenti del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità, erogata per un massimo di 18 mesi, potrà essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi. Chi, interessato e intenzionato a richiedere la misura, potrà presentare la richiesta per riceverla dal sito INPS, accedendo alla sezione dedicata all’ADI tramite lo Spid, la Carta Nazionale dei Servizi, la Carta di identità elettronica oppure presentandosi agli Istituti di Patronato e i Centri di Assistenza fiscale. Il Comune di Viareggio con l’assessore al sociale Sara Grilli (foto) ha deciso di istituire, per informazioni, supporto al cittadino e assistenza nella compilazione della domanda, un apposito servizio di segretariato sociale con un nuovo sportello comunale, gestito direttamente dagli assistenti sociali del Comune e che sarà aperto tutti i lunedì dalle 9 alle 12.