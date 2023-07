Assalto a Lido di Camaiore per Lana Del Rey, Traffico in tilt, Malori e Festa Musicale

Un vero e proprio assalto. Forse anche maggiore di quello che si attendevano gli organizzatori. Il richiamo di Lana Del Rey è stato fortissimo e così tanti, pur non avendo acquistato il biglietto on line, hanno provato a venire per cercare di entrare nel parco dell’ex Bussoladomani. Migliaia di persone in coda e traffico in tilt già nel tardo pomeriggio anche per la contemporanea uscita dei turisti dal mare.

Una giornata da bollino rosso, insomma, per le forze dell’ordine e per gli agenti della polizia municipale, il comando aveva predisposto una serie di interventi per ridurre al minimo i disagi. Anche la sala operativa del 118 ha avuto il suo bel da fare dovuto alla massiccia presenza di persone. Qualche malore e malessere di persone in coda, ma per fortuna nulla di particolarmente grave. Poi è stato solo una festa musicale per quanti sono riusciti ad acquistare un biglietto e godersi lo spettacolo unico offerto dalla cantautrice americana e dalla kermesse ‘La Prima estate’.