"Assaggi d’estate" convince. Due giorni col botto sul pontile

La prima edizione di Assaggi d’Estate si è chiusa con una risposta che ha confermato la forza di un’idea: unire cucina e spirito di condivisione. Due serate intense organizzate dalla Compagnia della Vela col contributo del Comune nella piazza del Pontile dove accanto ai quattro ristoranti stellati – Il Bistrot, Magnolia del Byron, Ristorante Lorenzo e Lux Lucis dell’Hotel Principe – hanno partecipato numerose realtà storiche: Filippo al Forte, Maitò dal 1960, La Cucina del Giardino, Ai 13 Gobbi, Catch Claw’s, Doria,La Cucina della Compagnia, Vale’, Pizzeria Regina Margherita, Pasticceria Aldo. L’iniziativa si è chiusa con una torta celebrativa con il logo della manifestazione (l’Istituto Alberghiero di Seravezza ha collaborato nel servizio). Il ricavato sarà devoluto alle associazioni del territorio. "Non è stato solo un evento – commenta l’assessore al turismo Graziella Polacci – ma un modo per raccontare chi siamo attraverso la nostra cucina, per rinsaldare il legame con la comunità e offrire ai visitatori un’esperienza autentica". "Ringrazio - conclude Lorenzo Barberi, presidente della Compagnia della Vela – tutti i ristoranti e i loro grandi professionisti per l’entusiasmo e la qualità che hanno portato in piazza"