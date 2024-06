Asinando sul fiume. Passeggiata ecologica

A spasso con l’asinello e con tanto di pranzo conviviale nella stalla. Anche quest’anno la Compagnia del Miccio di Querceta organizza "Asinando sul fiume per un mondo più pulito" una divertente passeggiata ecologica con asini su un tratto della via Francigena. Gli asinelli saranno condotti a mano dagli alunni delle scuole. La manifestazione è aperta a tutti. Appuntamento fissato per domani, così da trascorrere una domenica davvero originale: il ritrovo è alle 8:30 alla stalla di via Rotta per poi partire tutti assieme alle 9,15; per le 11 è prevista una sosta alla Torre Medicea Porta Beltrame e poi seguirà il pranzo alla stalla (a 20 euro a persona) preparato da gastronomia Stefania di Forte dei Marmi.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Seravezza e dalla Pro Loco di Querceta e ha una finalità, oltre che aggregativa, tutta ecologica. Infatti durante la passeggiata verranno raccolti i rifiuti così da rendere più bello l’ambiente in vista dell’estate e lanciare un messaggio di civiltà e rispetto per il territorio. Nell’organizzazione della passeggiata ecologica protagonista è la Compagnia del Miccio, un’associazione che si prefigge l’obiettivo di valorizzare l’asino (il miccio) con attività ludiche ed iniziative socio-culturali e del tempo libero; questo animale che da sempre soffre il continuo raffronto con il suo più blasonato parente equino, il cavallo, ma che, ugualmente, ha saputo ritagliarsi, per caratteristiche ed attitudini, un ruolo difficilmente rimpiazzabile da altri suoi simili. Perseguendo quindi i propri fini, l’associazione ha ideato il progetto che, con successo, sta pian piano entrando nei percorsi didattici delle scuole.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Nello Tessa, 338 5252277.