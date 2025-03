Asilo nido comunale a Capezzano. La struttura ospiterà 45 bambini

Nel giardino dell’istituto Comprensivo Camaiore 3 si sta costruendo il futuro: quello che riguarderà i nuovi nati della comunità di Capezzano nei prossimi mesi. L’8 marzo (Giornata internazionale della donna), sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale, che ospiterà quarantacinque bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, rispondendo in questo modo alla lunga lista di attesa che ogni anno conta all’incirca cento ‘cuccioli’. Lista, che i due nidi privati ad oggi presenti sul territorio non riescono a soddisfare. Una bella notizia quindi per le famiglie di Capezzano, che avranno così l’opportunità di lasciare i loro pargoli nella nuova struttura, che sorgerà accanto alla scuola dell’infanzia Il Girasole: una vicinanza tra i due plessi che va nell’ottica della continuità verticale, con un orizzonte lungo, che può spingersi fino ai 14 anni, grazie alla presenza nel Comprensivo anche della scuola primaria e secondaria di primo grado. In questo modo un/a bambino/a può varcare i cancelli dell’istituto con lo zainetto dei cambi ed il ciuccio, per uscirci con il diploma di terza media. Un percorso sulla lunga distanza e un progetto educativo ed affettivo condiviso, che ad oggi esiste soltanto in poche altre realtà in tutta la Toscana.

Quando sarà possibile tutto ciò? "A partire da settembre 2026, quando – spiega l’assessore all’istruzione del Comune di Camaiore Claudia Larini - tutti gli ambienti (spazio giochi, nanna, mensa, bagnetti) saranno completati, oltre ovviamente alla struttura esterna, la cui realizzazione è stata possibile grazie ai soldi stanziati dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)". Il milione di euro necessario per la costruzione dell’edificio non pesa infatti sulle casse del Comune, che invece dovrà cercare le risorse per acquistare gli arredi e i materiali.

"L’obiettivo – ha aggiunto Larini – è quello di creare un polo 0-6 anni, con un progetto educativo che coinvolga quindi il nido e la scuola dell’infanzia". Dopo la tensostruttura, di cui abbiamo parlato la scorsa volta, l’istituto comprensivo Camaiore 3, guidato dal dirigente Riccardo Rolle, continua ad aprire le sue porte alla comunità, arricchendola di un servizio pubblico fondamentale, che non solo permetterà ai bambini di socializzare già da piccoli, ai genitori di lavorare tranquilli, ma che metterà a disposizione anche nuovi posti di lavoro tra educatori/trici e addetti ai diversi servizi. "Ma più in generale - aggiunge la consigliera delegata Sandra Galeotti – getta le base per la creazione di un centro civico, che diventi cuore pulsante della comunità con biblioteca, auditorium, spazio sportivo".