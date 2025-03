Asilo nido a Capezzano. Aperto il cantiere

Decine di posti in più per i ‘nidi’: Partito il cantiere per la realizzazione di un nuovo asilo nido a Capezzano. Si tratta di un investimento che supera il milione di euro, finanziato da un bando Pnrr che aveva come oggetto il potenziamento dell’offerta educativa e dell’istruzione. E così Capezzano ospiterà un nido di infanzia (ad oggi assente in paese) accanto al plesso scolastico esistente, che sarà in grado ospitare fino a 45 bambini nella fascia 0-3 anni.

Quest’opera, in più, contribuirà alla ‘trasformazione’ del polo scolastico 0-13 anni, in grado, quindi, di coprire l’intera fascia dell’infanzia, della sucola primaria a scuola dell’obbligo. I lavori, già partiti dureranno fino alla fine dell’anno. "Ancora una volta portiamo a Camaiore altri fondi europei che, innegabilmente, contribuiscono al benessere e al miglioramento della qualità dei servizi per i nostri concittadini – commenta il sindaco Marcello Pierucci -. Si parla di svariati milioni di euro investiti sul territorio e, soprattutto in questo caso, su una delle tematiche più care a questa amministrazione: l’istruzione e l’educazione delle future generazioni".

"Costruire un nuovo asilo nido e attivare decine di nuovi posti nella fascia 0-3 non corrisponde soltanto ad un mero ampliamento del servizio, ma significa anche ridurre le liste di attesa dei nidi", dichiara l’Assessore ai Servizi Scolastici Claudia Larini.

Il bando vinto dal Comune (per un totale di 1 milione e 440 mila euro) ha finanziato anche la costruzione di un ulteriore asilo nido, a Lido di Camaiore, in adiacenza alla scuola dell’infanzia di Via Ferrarin, dove è prevista l’attivazione di 15 nuovi posti. I lavori per questa seconda opera partiranno in estate. In totale, perciò, ammonteranno a 60 i nuovi posti a disposizione dei nidi comunali di Camaiore.