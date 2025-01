Asfaltature strade, via al maxi intervento

Il nuovo anno inizia con un ampio piano di asfaltature e manutenzioni stradali su tutto il territorio. Affidati infatti con apposita determina i lavori di manutenzione straordinaria dei piani stradali per un totale di 185mila euro. Si tratta di manutenzione di tratti di strada di competenza comunale che necessitano di opere di rifacimento del manto di usura con nuove asfaltature, compresa la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati nelle strade individuate.

“Andiamo ad intervenire per risolvere situazioni in cui l’asfalto risulta degradato con presenza di buche e sconnessioni – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – procediamo per priorità ma confermiamo l’impegno che ci ha visto nei mesi dell’anno appena concluso investire in questo tipo di interventi oltre 300 mila euro. Non ci fermiamo andiamo avanti convinti che la manutenzione delle nostre strade sia un impegno preso con i cittadini che portiamo avanti senza sosta”.

“La manutenzione dei piani stradali – conclude la Sindaca Simona Barsotti - è importante soprattutto in termini di sicurezza per il traffico veicolare, oltre ovviamente al decoro del territorio e delle nostre frazioni”.