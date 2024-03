Arte Ecco l’"Anfora" di Algarco. L’opera installata in municipio

Un’altra opera d’arte accoglierà i visitatori che si recano alla sede distaccata del municipio all’ex ospedale “Lucchesi“. Nell’atrio dell’ingresso di via Capriglia nei giorni scorsi è stata infatti installata la scultura in bronzo “Anfora #A3” realizzata da Alessandro Garatti, in arte Algarco, in collaborazione con Stefano Del Freo e fusa in parte al laboratorio dell’artista e in parte alla Fonderia artistica versiliese. L’opera, adagiata su una base in granito nero lucidato, è stata creata a febbraio e sviluppa l’idea, nata nel periodo della pandemia, di un contenitore capace di raccogliere luci e ombre, soffi di vita ma anche di sofferenza. Proprio con l’“Anfora ai tempi del Covid” Algarco aveva partecipato alla collettiva “La piazza in attesa” promossa dal Comune e allestita di fronte al Duomo nel 2021.