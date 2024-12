Arte e volti da gossip. Alla galleria Contini la mostra di Cooper con Lady Hernandez

La galleria d’arte che si trasforma in una girandola di creatività e socialità. Tra collezionisti, volti da copertina, influencer, giornalisti e professionisti d’eccellenza. La magia si è consumata alla galleria Federico Contini in Passeggiata in occasione della mostra personale dell’artista Noah Cooper “Bankonotica” (allestita fino al 30 marzo), impreziosita dal debutto della linea di collane gioiello a forma di dollaro, per un’arte pret-à-porter. Circa 200 ospiti si sono avvicendati ad ammirare le opere esposte, con un corner speciale dedicato alla linea di essenze OZ Ounce “Extrait de Parfum”, creata dal tatoo master Andrea Costa di Milano assieme alla biondissima modella ed influencer Zoe Cristofoli. Occasione ghiotta per i paparazzi con Zoe in fasciante abito nero e in dolce attesa del capitano del Milan Theo Hernandez.

Ad accendere attenzione e curiosità la pioggia di dollari di Cooper, cifra stilistica di un linguaggio che vuole provocare attraverso la riflessione e la sottile critica sociale. L’artista distilla e modifica gli elementi e la struttura delle banconote, concentrandosi su elementi chiave come il ritratto del presidente, i simboli nazionali e brand internazionali ormai appartenenti al quotidiano vivere. "Questi elementi – spiega il gallerista Federico Contini – sono reinterpretati in modo sussurrato ma incisivo, evidenziando le tensioni e le contraddizioni della società contemporanea". Ecco dunque che sui dollari spuntano un’irriverente Regina Elisabetta o un divertente Topolino, e quelle stesse banconote – sropicciate o appese al muro quasi in bilico, si trasformano pure in adesivi che strizzano l’occhio al ’Cattelan style’. Ogni opera è da vedere e rivedere per la miriade di dettagli sottesi o espressi che ne rendono sempre più consapevole la lettura.

Francesca Navari