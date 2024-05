Arte, design e mondo digitale. Debutta “Pietrasanta Cult“

Dall’arte al design, fino all’innovazione digitale e un focus sulla violenza tra le mura domestiche. Saranno questi i temi della rassegna di incontri “Pietrasanta Cult“, nuovo contenitore estivo in agenda al Sant’Agostino e promosso e curato da Augusto Palermo (Futura art gallery), col patrocinio di Comune e Istituto storico lucchese (sezione Versilia storica). Si parte il 10 luglio con “Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo”, con tanto di omaggio di Susanna Orlando al compianto artista Girolamo Ciulla. A seguire “L’importanza di essere contemporanei” con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (24 luglio), “I figli devono difendersi dai genitori? Manuale di autodifesa per ragazze e ragazzi” con Annamaria Bernardini De Pace (7 agosto), “La vita quotidiana nella città più antica del mondo, Turchia, 7300-6000 a.C.” con Stefano De Martino (14 agosto), “Le forme dell’aria da Leonardo da Vinci all’Utopia di Horacio Pagani, aereodinamica, arte e design” con Pietro C. Marani (21 agosto) e infine, il 28 agosto, chiusura con Annalisa Bugliani che ospiterà “Digital Sapiens: Nicola Lattanzi a confronto con Andrea Pezzi”.