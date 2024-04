Arte & costumi di scena. Originale inaugurazione per la Galleria della Paci

Dopo venti anni di presenza a Pietrasanta, Barbara Paci raddoppia e ha inaugurato la seconda galleria d’arte nella centralissima piazza Marconi, conquistando anche la vicina Forte dei Marmi e segnando una delle novità nel turn over di attività. "In questi anni siamo cresciuti e diventiamo adesso un pò più grandi, ma senza abbandonare la nostra identità – racconta l’esperta di arte – come omaggio alla stessa Forte dei Marmi, per l’inaugurazione abbiamo proposto un inedito dialogo tra alcuni protagonisti dell’arte del Novecento e la moda che è grande protagonista del paese. Durante il vernissage infatti sono state indossate delle vere ’chicche’: un costume di scena disegnato nel 1939 da Giorgio de Chirico per l’opera I Puritani di Vincenzo Bellini, un abito creato da Felice Casorati nel 1933 per La Vestale di Gaspare Spontini ed infine Fantasia Indiana per l’omonima composizione musicale di Ferruccio Busoni ideata da Corrado Cagli nel 1971".