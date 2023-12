Arte 2024 in marmo e legno. È la scommessa di Arkad

Tra giugno e luglio 2024 la Fondazione Arkad ospiterà "Fusion 3" un simposio internazionale di scultura di due settimane. Parteciperanno i dieci artisti già coinvolti, dal 2021, nel progetto Fusion, i cinque che risiedono in Italia: Francesca Bernardini, Aurélien Boussin, Jacob Cartwright, Flavia Robalo, Lorenzo Vignoli; e i cinque di Hong Kong: Yaman Chau, Margaret Chu, Danny Lee, Yuen Leung Ho, Violet Shum. Utilizzando il marmo delle Apuane e il legno di Hong Kong, gli artisti realizzeranno, lavorando in coppie e simultaneamente, cinque sculture di dimensioni medio-grandi. L’idea di un simposio era fin dall’inizio l’obiettivo di Fusion, ma nel 2021 la pandemia ha impedito di realizzarlo, e gli artisti hanno dovuto collaborare a distanza. Ora potranno realmente lavorare fianco a fianco. Da luglio a settembre 2024 cinque sculture nasceranno durante il simposio nella Galleria Arkad a Seravezza. Da marzo a maggio 2025 infine, all’Hong Kong Arts Centre, in una mostra più ampia, saranno esposte anche le sculture realizzate nelle prime due fasi del progetto.