Arriva la fibra a Marina di Pietrasanta: scattano i divieti fino a novembre

Potenziamento in vista per la connessione internet di una vasta zona di Fiumetto grazie all’arrivo della fibra ottica, cosa che comporterà inevitabili disagi in materia di viabilità data la necessità di consentire i lavori. L’intervento, in partenza oggi, sarà suddiviso in due tranche e complessivamente terminerà il 1° novembre. Ad effettuarlo, per conto della “Fiber cop“ di Milano, sarà la ditta “Zaccagnini“, la quale nei giorni scorsi ha chiesto il permesso per l’occupazione del suolo pubblico sul lungomare e in via Maddalena, via Carducci, via Colombo, via Micca, via Pellico e via Concordia, oltre alla posizionamento degli armadietti. Di conseguenza il comando di polizia municipale ha emesso un’ordinanza che sarà valida dalle 8 alle 18 e riguarderà quattro zone della frazione marinella interessate dal cantiere.

La prima è quella di via Concordia, dove da oggi fino al 1° novembre scatterà il divieto di sosta su ambo i lati nel tratto compreso tra l’incrocio con via Carducci e il civico 4. La seconda è quella di via Carducci, dove sempre tra oggi e il 1° novembre scatterà il divieto di sosta, su ambo i lati, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Concordia e il civico 143. La terza zona è quella invece di via Colombo, dove tra il 20 e il 28 ottobre sarà in vigore il divieto di sosta e di transito nel tratto compreso tra i civici 7 e 23, ad esclussione dell’area al’incrocio con via Duca della Vittoria, che dovrà rimanere percorribile in direzione Massa. La quarta zona, infine, è quella di via Pellico, già regolamentata a senso unico verso mare, dove tra il 20 e il 28 ottobre scatterà il divieto di sosta, ambo i lati, nel tratto compreso tra i civici 2 e 8.