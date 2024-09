Arriva la Festa della Salute iCare. La capitale della prevenzione tra convegni e camici bianchi

VIAREGGIO

La capitale della buona sanità italiana. Questo, diverrà Viareggio, da domani, fino a domenica 22 settembre, grazie alla “Festa della Salute iCare“, l’evento promosso con il contributo del Comune e organizzato in collaborazione con Motore Sanità che riunisce associazioni di pazienti da tutto il Paese, in un’occasione unica per dialogare sullo stato della Sanità in Italia.

Porre il paziente al centro del dibattito, analizzando l’attuale sistema sanitario, individuandone i punti di forza e le criticità per tracciare un percorso di miglioramento, sarà l’obiettivo dell’iniziativa che vedrà, nei tre giorni di convegni e attività, interventi di esperti, istituzioni locali e nazionali, nonché i maggiori stakeholder del settore sanitario. Saranno infatti oltre 40 gli stand che ospiteranno 55 associazioni che metteranno a disposizione una ricca “Offerta Salute“ ai cittadini, attraverso screening gratuiti, consulenze specialistiche e momenti di prevenzione in vari ambiti e in un contesto in cui si inserisce anche Dynamo Camp, il primo camp in Italia che offre terapia ricreativa gratuita a bambini con patologie croniche e alle loro famiglie in periodi di vacanza con assistenza qualificata.

Saranno presenti esperti di estetica oncologica, consulenze per futuri donatori di sangue e spazi per confrontarsi su temi di grande rilevanza come la salute mentale, la malnutrizione, i tumori pediatrici, le malattie reumatologiche e rare e, ancora, il contrasto all’azzardopatia, l’importanza dell’attività fisica e del ballo per affrontare la terza età in modo attivo. Tra le numerose attività, spiccano anche lo screening cardiologico allo stand di Proteggo il Mio Cuore OdV, riservato agli over 65 e a coloro che avranno dichiarato patologie cardiovascolari nel questionario di rischio aritmico, quello senologico a cura di Lilt Viareggio, con la possibilità di prenotazione una consulenza successiva all’evento; lo screening per intolleranza al lattosio con tamponi buccali allo stand AILI nella giornata di sabato, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 e la domenica 22 dalle 10 alle 12.30, lo screening visivo nel camper UICLU-UICI, quello glicemico allo stand Fand o per l’epatite C, con un test HCV salivare, al camper Centro Diagnostico Italiano. Sarà possibile anche assistere alla presentazione del libro “Sport e disabilità. Globalizzazione e giochi paralimpici“ a cura del professore Paolo Dell’Aquila dell’Università di Verona, sabato alle 10.30 e alle 17.30 allo stand Anpa. Ma altrettante saranno le attività, specialmente allo stand Auser, con tanti appuntamenti, tra domani e domenica: dall’attività fisica per il nostro benessere, e gruppi di cammino e l’importanza del ballo all’incontro, il 21 alle 9.30, con Una città “Dementia friendly“, a cura dell’assessora ai servizi sociali del Comune di Viareggio, avvocata Sara Grilli, e del neurolog Gabriele Cipriani, e, alle 15, la prevenzione del rischio cardiovascolare, a cura del prof. Oberdan Parodi. Per spostarsi, poi, alle 18, sul contrasto all’azzardopatia a cura del SERD Viareggio e della dottoressa Serenella Gragnani, che domenica, alle 11, parlerà inoltre della musica che cura. Proprio domenica, alle 9.30, Alice Pirovano terrà l’incontro “La palestra della mente“, per concludere poi l’evento con la presentazione della “Carta dei diritti delle persone con patologia“, il documento redatto dalle associazioni partecipanti, con l’obiettivo di rendere in modo più concreti i principi esplicitati anche nella “carta europea dei diritti del malato“, in diritti acquisiti che possano migliorare la qualità di vita delle persone con patologia e delle loro famiglie, ponendo le basi per una presa in carico olistica delle persone, dal momento della diagnosi fino alla prevenzione e alla cura.

E in un evento, organizzato in media partnership con QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, Askanews, One Health, Mondosanità, Eurocomunicazione, che non è solo un’occasione di confronto, ma un momento di informazione e prevenzione, per tutti.