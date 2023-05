Arriva il materasso alla canapa Bufera sui manifesti di Corredi

di Daniele Masseglia

C’è chi, in maniera goliardica, ha scritto "Se prende fuoco il magazzino, va tutto in ’fumo’". Ma la maggior parte dei passanti e degli aumobilisti in realtà non ha gradito quel doppio senso che rimanda inevitabilmente alle droghe e allo “sballo“. A finire nell’occhio del ciclone è il nuovo manifesto di Riccardo Corredi che pubblicizza il materasso alla canapa con tanto di slogan a tinte verdi "Per sogni stupefacenti" e le foglie della pianta a far capolino su un’immagine che sta già facendo discutere. Subito sotto, come sempre, appare Corredi, celebre “re“ dei materassi di origini montecatinesi ma versiliese d’adozione, insieme a Mauro Mauro, conduttore radiofonico dello Zoo di 105 con il quale ha realizzato il lancio pubblicitario registrandolo al golf Alisei di Marina di Pietrasanta. I cartelloni, in realtà, avrebbero dovuto comparire dal 1° giugno, giorno scelto per il lancio pubblicitario del nuovo prodotto insieme al video girato nei giorni scorsi da Corredi e Mauro Mauro, ma a causa di un disguido sono stati affissi con alcuni giorni di anticipo.

Porciani, vero cognome dell’imprenditore approdato in Versilia nel 1980, preferisce infatti non rilasciare dichiarazioni fino all’uscita del lancio pubblicitario. Tra l’altro domani, al “Marco Polo sport center“ di Marcello Lippi, a Viareggio, incontrerà una trentina di venditori per illustrare e spiegare i contenuti del nuovo prodotto. Ai presenti ricorderà che la canapa in questione, da tempo usata anche per altre stoffe, chiaramente è quella indica, che contiene più Cbd ed impiegata anche in medicina e in trattamenti terapeutici in quanto provoca effetti analgesici e rilassanti. Niente a che vedere con la cannabis sativa, che altera le condizioni psico-fisiche in quanto contiene più Thc (il principio attivo), causando appunto lo “sballo“. Non solo, quella di Corredi appartiene a una filiera di ditte specializzate tanto da produrre, ad esempio, materassi eco-friendly realizzati con plastica riciclata. Un’attenzione all’ambiente e ai prodotti naturali che non “salvano“, però, il noto imprenditore. I nuovi manifesti, in cui si annuncia inoltre la consegna, in regalo, di candele e buste per tisane, anche quelle alla canapa, vengono ritenuti "di pessimo gusto" o addirittura "un messaggio distorto". Accuse che si scontrano con il concetto di benessere su cui invece ha voluto puntare Corredi, che da navigatore esperto nel campo della pubblicità – ormai da 45 anni – ha azzardato dei contenuti destinati a far discutere. Per lui, senza dubbio, l’estate è partita con i riflettori accesi, vedi il tormentone danzereccio “Riccardo“ composto da Pippo Palmieri, speaker radiofonico e autore dello Zoo di 105, fresco di vittoria al “Festival San Jimmy“.