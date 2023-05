Scovato un latitante: si nascondeva in hotel

Massarosa, 22 maggio 202 3 – Era stato condannato a un anno 4 mesi di reclusione per spaccio di droga, ma al momento della sentenza un paio di anni fa l’imputato, un marocchino di 31 anni, era sparito di circolazione.

Rientrato nel suo Paese d’origine. Adesso, pensando che le acque si fossero un po’ calmate, è tornato in Italia. Per riprendere la sua cara, vecchia attività: lo spaccio di droga. Ma questa volta non l’ha fatta franca.

Il latitante aveva preso alloggio in un esercizio ricettivo di Massarosa e la sua presenza non è passata inosservata agli uomini del commissariato di Viareggio che lo hanno localizzato e arrestato. Il 31enne è già stato trasferito in carcere a Lucca dove sconterà la vecchia sentenza.

Durante le fasi dell’arresto i poliziotti hanno notato un altro marocchino, un 36enne già conosciuto alle forze dell’ordine, il quale tentava di defilarsi dall’esercizio ricettivo; ma è stato subito bloccato. Aveva con sé 58,5 grammi di cocaina e 91 di hashish oltre alla somma di 1.700 euro in contanti. Anche per quest’ultimo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio. Anche lui, come l’amico latitante, è stato portato in carcere a Lucca.