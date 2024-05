Violenza sessuale e furto: 31enne arrestato a Forte dei Marmi. Era ricercato dal 2020

Forte dei Marmi (Lucca), 30 maggio 2024 – E’ stato arrestato in Versilia un uomo di 31 anni ricercato con ordine di carcerazione europeo dal 2020. Gli uomini del commissariato di Forte dei Marmi hanno individuato e fermato l’uomo, di origine moldava, lunedì scorso, 27 maggio, alla stazione ferroviaria di Querceta. Dopo il controllo in banca dati i poliziotti hanno scoperto che il 31enne aveva un ordine di carcerazione europeo per un cumulo di pene inerenti reati di violenza sessuale, furto e violazione del codice della strada per una pena di oltre 5 anni. Dopo l’identificazione negli uffici del commissariato l’uomo è stato arrestato.