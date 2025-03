Arrestato per spaccio dalla polizia e multa da oltre 19mila euro

Lucca, 8 marzo 2025 – La polizia di Lucca ha arrestato un uomo di 33 anni, di nazionalità marocchina, condannato a 6 anni per aver spacciato in concorso, tra Viareggio e Camaiore, per cinque anni, dal 2011 al 2016.

L’uomo è stato multato di 19.500 euro – per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, – e portato in carcere

L'ordinanza di carcerazione è stata emessa in seguito alla condanna definitiva. La pena inflitta è, per la precisione, di 6 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione.