Nascondeva lo stupefacente nelle sigarette elettroniche

È stato arrestato dalla Polizia di Stato in flagranza di reato un 25enne albanese: è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato dagli agenti della squadra mobile in via Narni, il giovane è stato trovato con addosso oltre duecento grammi di cocaina, già divisa in diverse decine di involucri, pronti per la vendita al dettaglio.

Alcuni di questi involucri erano occultati all’interno di sigarette elettroniche, dove è stato ricavato lo spazio svuotando il congegno degli apparecchi. Gli agenti che hanno eseguito le verifiche hanno poi accertato che l’uomo si muoveva a bordo di un’autovettura presa a noleggio e alloggiava da alcuni giorni in un bed&breakfast della città.

Oltre alla droga, la perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire denaro contante, per la precisione mille euro divisi in banconote di piccolo taglio, oltre a un block notes e a materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato quindi arrestato. Come detto, dovrà rispondere alla magistratura dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza per la convalida dell’arresto, richiesto dalla Procura della Repubblica e convalidato dal giudice per le indagini preliminari.