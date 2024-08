Arrestato latitante per furto in abitazione. Il 22enne deve scontare un anno in carcere

È stato intercettato in una vettura con altri due individui dalla Polizia di Stato, il ragazzo di 22 anni della provincia di Verona verso cui la squadra anticrimine ha eseguito un ordine di carcerazione, già emesso dal tribunale di Mestre, per cui dovrà scontare un anno per furto in un’abitazione. Il Commissariato di Viareggio è, fin dall’inizio dell’estate, impegnato nelle attività di prevenzione con un impiego di risorse aggiuntive al fine di contrastare i reati predatori e garantire maggiore tranquillità ai ittadini. Ed è proprio questo impegno, che si adatta al pedinare senza essere riconosciuti possibili sospettati, che ha permesso di intercettare il latitante, con a carico precedenti penali, che era arrivato a Viareggio, probabilmente dopo esser divenuto noto nella zona veronese per un accumulo di denunce e reati commessi, e non per trascorrervi qualche giorno di vacanza, ma, piuttosto, per rovinarle, a chi in vacanza è venuto per davvero.

L’uomo, conclusi gli atti di rito e di controllo, è ora associato ad una struttura penitenziaria di Firenze.