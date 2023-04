Arredi per disabili Il Comune cerca fondi

Il comune di Massarosa partecipa all’avviso pubblico del consiglio regionale in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo. Lo fa con un progetto per l’acquisto di arredi destinati agli studenti diversamente abili, in collaborazione con i due istituti scolastici del territorio.

Tavoli, librerie, tappeti, giochi e arredi di vario tipo che abbiano la funzione di creare spazi accoglienti, biblioteche inclusive e ’angoli morbidi’ per l’apprendimento a tutti i livelli e lo sviluppo senso-motorio e pisco-relazionale: questo è il materiale richiesto. La Regione ha messo a disposizione contributi fino a 15mila per ogni Comune.

"Lavoriamo come sempre cercando di intercettare tutte le risorse disponibili – commenta il vice sindaco Damasco Rosi –; ciò è possibile attraverso un’attenzione ai bandi e a una puntuale progettazione che risponda alle esigenze del territorio e si inserisca nelle varie linee di finanziamento: dal Pnrr fino ai fondi regionali e nazionali".

"È un’opportunità per le nostre scuole – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari – come sempre in stretto rapporto con i due istituti comprensivi, che ringrazio, con l’obiettivo di migliorare sempre l’offerta didattica per tutti i nostri ragazzi".

"Questi arredi serviranno a coinvolgere i ragazzi in attività di gioco ed apprendimento – spiega la consigliera delegata alla disabilità Michela Sargentini – favorendo l’integrazione e la relazione con i coetanei"

"L’obiettivo è una vera inclusione scolastica – aggiunge la Sindaca simona Barsotti –; la scuola è un diritto e come tale non può che essere uguale per tutti e per far questo servono strumenti ed arredi che eliminino le barriere e facilitino le attività. Confidiamo di poter ottenere queste risorse".