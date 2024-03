Armato di coltello rapina il fruttivendolo

Coltello in mano ha seminato il panico in un negozio di frutta e verdura di Camaiore, riuscendo a portar via dalla cassa un bottino da oltre mille euro. Poi la fuga a piedi e poi, addirittura, in autobus, dove è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri che lo hanno scovato a tempo di record. Erano da poco passate le 18,30 di giovedì pomeriggio quando in piazza Romboni a Camaiore, in un negozio di ortofrutta, entra un extracomunitario che brandisce un coltello da cucina, urlando al proprietario di dargli tutto l’incasso altrimenti lo avrebbe ucciso. Il giovane, anch’egli extracomunitario, spaventato per le minacce ricevute e per la presenza del coltello che l’uomo agitava, si è nascosto dietro il bancone, rannicchiandosi in una sorta di difesa. A questo punto il rapinatore ha aperto la cassa impossessandosi dell’intero incasso della giornata, di circa 1.300 euro. I Carabinieri di Camaiore, che si trovavano nelle vicinanze dell’attività commerciale, sono intervenuti tempestivamente e hanno acquisito le necessarie informazioni per rintracciare l’autore della rapina, grazie anche alle testimonianze di un cliente e di un dipendente.

Le telecamere a circuito chiuso installate all’interno del locale, oltre a confermare quanto riferito dalla vittima e dai testimoni, hanno permesso di acquisire ulteriori informazioni anche in merito ai capi di abbigliamento indossati dal rapinatore che è stato individuato mentre cercava di far perdere le proprie tracce, tentando di rifugiarsi all’interno di un autobus di linea. La perquisizione ha permesso di recuperare e sequestrare il coltello utilizzato che era stato nascosto all’interno della manica del giubbotto e la somma di denaro poco prima sottratta, nascosta nella tasca dei pantaloni.