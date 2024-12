Armani la traghetterà nei 100 anni?

Il forte interesse dello stilista Giorgio Armani per la Capannina ha acceso il dibattito in paese. Il re della moda avrebbe infatti rilanciato l’iniziale offerta di 8 milioni, arrivando a metterne sul piatto 12 (qualcuno sussurra 14) per acquisire il locale più cult d’Italia. Armani negli ultimi anni ha diversificato gli investimenti, prima nel settore ristorazione e lounge bar e poi, recentemente, puntando sul campo immobiliare e stringendo un accordo con Patrimar, impresa di costruzioni e sviluppo immobiliare con oltre 60 anni di esperienza, per la progettazione delle unità residenziali, le aree comuni e i servizi di un complesso immobiliare di lusso a Rio de Janeiro. La Capannina potrebbe rappresentare una nuova e originale scommessa per il gruppo (che registra un fatturato pari a 2,45 miliardi, in crescita del 4%), dato che lo stesso Armani l’estate scorsa ha scelto proprio quel locale per un private party blindatissimo per celebrare l’opening del nuovo store di prima linea a Forte dei Marmi. E in quell’occasione lo stilista impose una personale impronta, richiedendo lampadine con luce di colore rosso e steward con precise caratteristiche fisiche all’ingresso.

Nessuno conferma la trattativa in atto, ma neppure arrivano smentite per un’operazione che porterebbe un altro nome illustre negli investimenti in paese. E’ ovvio che il nome di Armani potrebbe portare passerelle e eventi fashion in uno spazio di forte sapore, affiancando anche la riattivazione della cucina per le cene al piano superiore, così da rendere di nuovo fruibili tutti gli interni. Tra l’altro la Capannina, che già ha un valore storico senza prezzo, nel 2029 celebrerà i 100 anni di storia, così tagliando un traguardo che ne rafforzerà il mito. Sul fronte prettamente commerciale invece a tornare sulla scena sarebbe Hermes, ancora alla ricerca del giusto spazio per approdare al Forte.

