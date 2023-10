Aria nuova all’Arlecchino. Parte la demolizione dell’immobile in rovina

Oltre 26.000 euro per il progetto della demolizione dell’Arlecchino: se ne occuperà l’ingegner Adolfo Bacci di Castelnuovo Garfagnana. Vari passi per giungere alla ricostruzione della struttura simbolo del Lido: dapprima fu presentato il progetto in campagna elettorale con il placet della Regione, adesso si deve prima procedere a tirare giù la bruttura esistente con i costi connessi. Il primo riguarda appunto il piano di demolizione che verrà seguito da un ingegnere esterno: eseguita questa opera di smaltimento, il costo per realizzare il nuovo andrà sui 12 milioni di euro. In parte saranno finanziati dalla Regione che vi istallerà propri uffici logistici e di promozione turistica; il resto graverà sulle spalle del Comune che sta cercando finanziatori anche privati.

Il progetto complessivo comprend l’Arlecchino e le piazze adiacenti con verde e arredi: fa capo allo studio Leonardo di Pisa: illustrato oltre un anno fa, consta di un’area panoramica all’ultimo piano con ristorante, di sale polifunzionali e uffici ai piani inferiori. Il piano terra prevede una duplice entrata con corridoio centrale che collega i due tratti del lungomare: la porta di ingresso a V rovesciata come ‘Versilia’ e vetri ai lati.

"Un’opera tanto attesa - assicura il sindaco Marcello Pierucci - che noi promettiamo essere pronta entro il 2025…". Da anni l’Arlecchino attende un giro di vite dopo l’abbandono, i topi e il degrado: l’auspicio e’ che i tempi vengano rispettati per il prestigio del Comune.

Isabella Piaceri