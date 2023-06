Arcobaleno d’estate colora Viareggio Un concerto gratuito per la città

di Tommaso Strambi

Un regalo speciale a Viareggio e a tutti gli amanti della musica. È quello che la Regione Toscana con la collaborazione di QN-La Nazione e l’adesione convinta del Comune di Viareggio, faranno alla città giovedì 22 giugno. quando in Passseggiata ci sarà il concerto, gratuito, di Irene Grandi. Quella sera, infatti, si terrà l’evento clou di Arcobaleno d’estate la grande festa in programma dal 19 al 24 giugno promossa dalla Regione in collaborazione con QN-La Nazione, il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle categorie economiche. Arcobaleno d’estate è l’appuntamento che lancia la stagione estiva con la formula che da sempre caratterizza la rassegna: scoprire le bellezze toscane abbinando eventi in musica e degustazioni di prodotti tipici a visite guidate ed esperienze culturali e in natura. Tema guida di quest’anno sarà la sostenibilità, ovviamente in ambito turistico. Con una particolarità: l’evento clou si terrà proprio a Viareggio la sera del prossimo 22 giugno quando, sul Lungomare (tra il Principino e il Principe di Piemonte), ci sarà il concerto di Irene Grandi. Una serata a suon di musica ad ingresso gratuito. Un appuntamento fortemente voluto proprio dalla Regione con la collaborazione di QN-La Nazione e l’adesione del Comune. Come hanno spiegato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale, il presidente Eugenio Giani, la direttrice del gionali del Gruppo Monrif (Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno) Agnese Pini, e l’assessore al Turismo di Viareggio Alessandro Meciani, insieme ai direttori di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana Francesco Tapinassi e Francesco Palumbo.

"Un grazie va – afferma la direttrice del nostro quotidiano, Agnese Pini – a tutti i soggetti coinvolti per rendere possibile, da undici anni, la realizzazione di un evento che ormai possiamo definire storico. Arcobaleno riscuote ogni anno grande successo grazie alla qualità degli eventi che vengono organizzati. Il messaggio che questa edizione veicolerà è la sostenibilità, attraverso il coinvolgimento dei Parchi. Infatti uno degli obiettivi di Arcobaleno è spingere alla scoperta della Toscana che esce dai circuiti tradizionali". E sui temi della sostenibilità l’incontro con il Comune di Viareggio è stato immediato come riconosce l’assessore Alessandro Meciani. "Viareggio è attenta alla sostenibilità e a tutti i temi cari all’Arcobaleno d’estate – ha puntualizzato –, una manifestazione alla quale siamo onorati di partecipare ospitando il concerto di Irene Grandi. Un’artista a noi cara che conosce bene la nostra città. Appuntamenti come questo, che vedono la collaborazione di tanti enti e delle categorie, aiutano ad alzare l’asticella del turismo di qualità. Viareggio è pronta: vi aspettiamo il 22 giugno in Passeggiata".

Entusiasta Irene Grandi che sarà tra i protagonisti con il concerto nella nostra città. "Ringrazio gli organizzatori di Arcobaleno d’Estate – chiosa l’artista – per avermi invitata a prendere parte a questo progetto che quest’anno ha inserito tra i vari temi anche l’attenzione all’ambiente. Tema che mi vede molto sensibile. Il mio concerto del 22 giugno si lega a questo, ripercorrendo le mie tappe di formazione ed evoluzione artistica".

Per questo il concerto di Irene Grandi, sono disponibili 1000 posti numerati a sedere, sempre a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sui siti www.bitconcerti.it, www.comune.viareggio.lu.it e www.toscanapromozione.it. I posti unici in piedi, invece, non richiedono prenotazione. E per rendere il concerto più inclusivo possibile ci saranno posti riservati per i dversamente abili e i loro accompagnatori.