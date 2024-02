Archivio storico a rischio, cittadini scrivono a sindaco e Soprintendenza

Preoccupano le condizioni dell’Archivio storico comunale, tanto che una ventina di cittadini ha scritto al sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti, alla Soprintendenza archivistica e ibliografica della Toscana e al Comitato archivio storico per chiedere rassicurazioni sul vasto materiale che da decenni è conservato negli umidi locali della ex Camp in via Marconi. "L’inizio dei lavori di riqualificazione dell’ex Camp – scrivono i cittadini, tra cui l’ex sindaco Manrico Nicolai (nella foto) – potrebbe mettere a rischio i preziosi documenti di interesse storico lì presenti se non verranno trasferiti e collocati in idonei e sicuri ambienti. Per questo chiediamo quali atti siano stati realizzati in tal senso dalla pubblica amministrazione. La nostra iniziativa è dettata dall’urgenza di intervenire per salvare il salvabile visto che è stata ufficializzata l’apertura del cantiere. La nostra sensazione è che non ci sia stata una precisa conoscenza del problema, ma c’è tempo per rimediare".